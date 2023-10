Hamilton droomt van nieuwe zege: "Wordt mijn grootste triomf"

Lewis Hamilton verlengde vorige maand zijn contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen ligt nu vast tot en met 2025. De resultaten vallen nu enorm tegen, maar Hamilton droomt weer van grote successen. Hij omschrijft zijn eerst volgende zege als zijn grootste triomf.

Hamilton heeft al sinds 2021 geen Grand Prix meer gewonnen in de Formule 1. De Britse coureur kreeg daarna te maken met tegenvallende resultaten. De Red Bulls zijn veel sneller dan zijn Mercedes en ook McLaren, Ferrari en Aston Martin waren dit seizoen veelvuldig sneller. Hamilton sprak zijn frustratie over de huidige stand van zaken bij Mercedes regelmatig uit, hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij weer wil meevechten om de titels.

Ondanks zijn frustraties over de huidige gang van zaken, heeft Hamilton enorm veel vertrouwen in zijn team Mercedes. Hij weet zeker dat zijn team in de komende jaren weer kan gaan winnen. In gesprek met het Zwitserse medium Blick laat hij weten hoe hij over deze droom denkt: "We komen zeker weer terug, wij kunnen dit. De stap naar het hoogste stapje van het podium zit er echt weer in. Als dat dan zover is, dan wordt het echt de grootste triomf uit mijn loopbaan."