Sainz wil contractonderhandelingen starten in de winter

Carlos Sainz is bezig met een goede reeks in de Formule 1. De Spanjaard ontving veel complimenten vanwege zijn zege in Singapore. De Spanjaard beschikt over een contract dat eind 2024 afloopt. Hij wil gaat in de winter in gesprek met Ferrari, hij geeft aan dat zijn huidige resultaten geen invloed hebben op de onderhandelingen.

Sainz is één van de vele coureurs die beschikt over een contract dat in 2024 afloopt. In tegenstelling tot veel andere coureurs, hoeft de Spanjaard zich niet zoveel zorgen te maken. Al voor de start van het seizoen wil hij in gesprek gaan met zijn huidige werkgever Ferrari. De Italiaanse renstal staat daar ook voor open en het lijkt er momenteel op dat beide partijen met elkaar door willen gaan.

Sainz geeft in ieder geval aan dat hij zich op zijn plek voelt bij Ferrari. De Spanjaard geeft aan dat zijn huidige vorm geen invloed heeft op de onderhandelingen. Bij een sponsorevenement in Madrid sprak Sainz zich uit tegenover de Spaanse media: "Als je je in een goede fase van je loopbaan bevindt, dan is het altijd makkelijker om te gaan onderhandelen. Ik denk alleen niet dat de laatste paar races ons perspectief van elkaar heeft aangepast. We weten allebei wat de mogelijkheden zijn en het is mijn doel om in de winter te gaan onderhandelen, mijn intenties zouden ook zonder mijn zege hetzelfde zijn."