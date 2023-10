Jordan verwacht veel van Piastri: "Hij kan Verstappen uitdagen"

Niet alleen Max Verstappen maakt dit seizoen veel indruk, ook Oscar Piastri laat regelmatig zijn talent zien. De jonge Australiër is bezig met een zeer succesvol debuutjaar en men verwacht veel van hem in de toekomst. Eddie Jordan stelt dat Piastri in de toekomst Verstappen kan gaan uitdagen.

Verstappen vocht dit seizoen al een paar kleine gevechten uit met Piastri. In de kletsnatte Belgische sprintrace moest hij de Australiër passeren voor de winst en anderhalve week geleden in Suzuka droomde Piastri eventjes van de koppositie. De Australische McLaren-debutant vormde daar de eerste startrij met Verstappen, maar hij kon niet echt de aanval openen. Hij pakte hier wel zijn eerste podiumplaats uit zijn loopbaan.

Real deal

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is een groot bewonderaar van Piastri. Hij denkt dat de McLaren-coureur nog veel beter kan presteren. In gesprek met TalkSport spreekt Jordan zich uit: "Ik denk echt dat hij de real deal is. Alle lof voor McLaren. Ze hebben zijn contract tot en met 2026 verlengd. Dat moest wel, want er is waarschijnlijk veel interesse voor hem. Als ik bij Red Bull zou werken, dan zou hij boven aan mijn lijstje staan als eventuele vervanger van Perez."

Concurrent

Jordan zag dat Piastri in Suzuka dingen liet zien van en zeer hoog niveau. Hij denkt dat Verstappen in de toekomst veel last van Piastri gaat krijgen: "Hij trok daar mijn aandacht. Hij had hier nog nooit gereden, hij startte op de eerste startrij en hij ging direct de strijd aan met Verstappen. Let op hem, want ik denk dat hij een grote ster gaat worden. Hij is één van de coureurs die Verstappen in de toekomst kan gaan uitdagen. Als er een Red Bull-stoeltje vrijkomt, is het niet raar als de naam van Piastri valt."