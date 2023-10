Perez vraagt om meer respect voor 'machine' Verstappen

Sergio Perez heeft een aantal zware maanden achter de rug. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen hij ontving veel kritiek. Perez laat echter weten dat hij veel steun voelt vanuit het team en dat Verstappen meer respect moet ontvangen.

Perez blijft zeer ver achter op zijn zeer succesvolle Red Bull-teamgenoot Verstappen. De Mexicaan worstelt met zijn vorm en raakte tijdens de laatste twee Grands Prix in Singapore en Japan betrokken bij veel incidenten. Dit leverde hem een vrachtlading aan strafpunten op en hij kreeg wederom veel kritiek. Eerder dit jaar was ook Red Bull-adviseur Helmut Marko kritisch op de prestaties van Perez.

Steun

De Mexicaan heeft het gevoel dat iedereen bij Red Bull achter hem staat. Perez voelt zich goed bij zijn team en hij deelt zijn gevoel met Channel 4: "Voor de buitenwereld lijkt het misschien alsof niet iedereen bij het team achter mij staat. Als atleet focus je je dagelijks om je doelen en de zaken die je moet gaan verbeteren. Het is simpelweg niet mogelijk om aan andere dingen te denken. Iedereen gaat voor het hoogst haalbare en daar werken we keihard voor. Het team steunt mij daar volledig in."

Respect

Perez moet het dan ook nog opnemen tegen zijn ijzersterke teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander kan aankomend weekend zijn derde wereldtitel op rij winnen. Perez is juist blij met zo'n sterke teamgenoot: "Het is lastig, want Max is echt een machine. Hij levert ieder weekend weer en hij maakt nagenoeg geen fouten. Iedereen zou eigenlijk respect voor zijn huidige prestaties moeten hebben. Het is daarnaast ook een mooie uitdaging voor mij."