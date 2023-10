Dringend advies voor Schumacher: "Ander lig je er uit"

Het lijkt er op dat de toekomst van Mick Schumacher niet in de Formule 1 ligt. De Duitser heeft voor 2024 geen zitje in de koningsklasse van de autosport gevonden, maar hij is wel dichtbij een WEC-deal met Alpine. Toch krijgt Schumacher het dringende advies om actief te blijven binnen de Formule 1-wereld.

Schumacher kreeg eind vorig seizoen geen nieuw contract bij het team van Haas. Na een tegenvallend seizoen met veel crashes werd hij op straat gezet door de Amerikaanse renstal. Mercedes pikte hem op en stelde hem aan als reservecoureur. In die hoedanigheid werkte hij een paar tests en demoruns af. Het is geen geheim dat Schumacher dichtbij een Hypercar-deal is met Alpine. Toch wil Mercedes hem graag behouden.

Schumacher kan de rollen combineren, veel van de coureurs in de Hypercar-klasse hebben immers ook een tweede zitje elders. Oud-coureur Hans-Joachim Stuck adviseert Schumacher om zijn reserverol bij Mercedes aan te houden. In gesprek met Eurosport is Stuck duidelijk: "Als hij niet in de Formule 1 blijft, dan ligt hij er uit. Hij moet een moeilijke beslissing gaan maken. We moeten afwachten wat hij gaat doen, maar het is belangrijk dat hij in ieder geval blijft werken voor Mercedes. Hij is daar in goede handen en er liggen kansen. Als hij weg gaat, dan is het voorbij."