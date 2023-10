Ecclestone twijfelt over Russell: "Hij denkt niet goed na over zijn race"

George Russell is bezig met zijn tweede seizoen in dienst van het team van Mercedes. Vorig jaar wist hij zijn teamgenoot Lewis Hamilton nog te verslaan, maar nu gaat het veel minder goed met zijn resultaten. Bernie Ecclestone is onder de indruk, maar hij weet niet helemaal hoe hij over zijn landgenoot moet denken.

Russell staat momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, zijn teamgenoot Lewis Hamilton staat op de derde plaats. Russell gaf eerder al toe dat hij zelf schuldig was aan een aantal van zijn uitvalbeurten. In Japan reed hij een teleurstellende race en kwam hij niet verder dan de zevende plaats. In Singapore maakte hij kans op de zege, maar in de laatste ronde maakte hij een foutje en dat resulteerde in een crash.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone weet niet hoe hij over zijn landgenoot Russell moet denken. De steenrijke Brit deelt zijn twijfels met zijn landgenoten van de Daily Mail. In het interview spreekt hij zich uit over de prestaties van Russell: "Ik weet niet goed wat ik van hem moet vinden. Ik mag hem wel en daarnaast is hij ook enorm getalenteerd. Het gaat er echter om tot hoever hij wil gaan om te winnen. Hij hoopte dat Carlos Sainz in Singapore zijn banden op zou maken, want hij pushte heel hard. Ik denk niet dat hij goed nadenkt over hoe hij gaat racen, dat doet Lewis wel."