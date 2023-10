Hamilton respecteert Verstappen: "Blijf doen wat je doet"

Lewis Hamilton en Max Verstappen waren in 2021 titelrivalen. De twee vochten spannende duels uit op het scherpst van de snede. Anno 2023 is Verstappen hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij terwijl Hamilton worstelt met zijn Mercedes. De Brit laat wel weten veel respect te hebben voor Verstappen.

Verstappen en Hamilton waren in 2021 elkaars grootste rivaal. De duels waren vaak fel en het publiek smulde van de strijd tussen de twee topcoureurs. Het verhaal is inmiddels wel bekend en Verstappen is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij kan aankomende week in Qatar wereldkampioen worden. Hamilton heeft het momenteel enorm zwaar bij het worstelende Mercedes.

Buitengewoon

Terwijl de fans op sociale media elkaar verbaal aanvielen, blijven de twee coureurs zeer respectvol naar elkaar. Hamilton is blij voor Verstappen en hij wil dan ook niets slechts zeggen over de Nederlandse Red Bull Racing-coureur. In een interview met het Zwitserse Blick spreekt Hamilton zich uit: "Wat zou je willen horen? Het enige wat ik kan zeggen is: Blijf doen wat je doet. Max presteert momenteel echt buitengewoon bij Red Bull."

Buitencategorie

Hamilton wil ook niet zeggen dat hij samen met Verstappen en Fernando Alonso de buitencategorie vormt. De Brit kan zich niet vinden in dit soort uitspraken: "Zoiets zou ik nooit zeggen. Alle coureurs in de Formule 1 doen het goed, maar iedereen heeft andere eisen, verwachtingen en uitdagingen. Ik zie veel overeenkomsten tussen de jonge Lewis en de jonge jongens van nu. Dat vind ik echt geweldig. Fernando, Max en ik zijn normaal gesproken competitief en we zullen het verst gaan om onze doelen te bereiken. Ik kan niets zeggen over hun persoonlijkheden, ik heb nog nooit bij hen in de woonkamer gezeten."