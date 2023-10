Horner sluit niet uit dat er meer tegenvallende races volgen

Het team van Red Bull Racing is bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. Ze hebben dit jaar slechts één Grand Prix niet gewonnen. In Singapore zakten ze volledig door het ijs. Teambaas Christian Horner weet nog niet of er nog meer van dat soort raceweekenden gaan volgen.

In Singapore had Red Bull het enorm zwaar. Voor het eerst in 2023 waren ze niet dominant en konden ze de concurrentie niet bijhouden. In de kwalificatie ging het zelfs zo slecht dat Max Verstappen en Sergio Perez allebei afvielen in het tweede gedeelte van de kwalificatie. In de race wisten ze zich nog redelijk naar voren te werken, maar de concurrentie was simpelweg veel sneller. De zege ging uiteindelijk naar Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Eén week later domineerde Red Bull weer als vanouds in Japan. Het is nog maar de vraag of het team later dit seizoen weer door het ijs gaat zakken. Teambaas Christian Horner wil hier geen uitsproken over doen in gesprek met de internationale media: "Ik weet het eigenlijk niet. Dat is onmogelijk om te voorspellen. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een lastige race in Brazilië en we hebben ook nog een paar sprints te gaan. Als je dan in de enige training de auto niet voor elkaar krijgt, sta je de rest van het weekend onder druk. Een beetje regen erbij en de sessie is heel lastig."