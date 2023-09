Horner moedigt Perez aan: "Dat is ons nog nooit gelukt"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de constructeurstitel al binnen en Max Verstappen is bijna wereldkampioen. Teambaas Christian Horner wil echter meer. Hij hoopt dat Sergio Perez de tweede plaats in het wereldkampioenschap kan vasthouden.

Red Bull heeft dit seizoen nog maar één Grand Prix niet gewonnen. In alle andere races ging de zege naar een coureur van de Oostenrijkse renstal. Opvallend genoeg gingen vrijwel alle zeges naar Max Verstappen, zijn teamgenoot Sergio Perez won alleen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. De resultaten van de Mexicaan vielen daarna een beetje tegen, maar toch staat hij nog op de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Perez staat nu op 223 punten, zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton heeft 190 punten bij elkaar gereden. Red Bull-teambaas Christian Horner laat aan Sky Sports News weten dat hij hoopt dat Perez zijn plekje vasthoudt: "Hij heeft qua punten tenminste één weekend voorsprong op Lewis en het gat met Fernando Alonso is nog groter. Dit is iets wat we nog nooit hebben bereikt. We hebben nog nooit een 1-2tje gescoord in het wereldkampioenschap, het zou iets groots zijn om dat nu wel voor elkaar te krijgen."