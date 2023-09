Newey ziet line-up met Verstappen en Alonso wel zitten

Max Verstappen is dit jaar weer bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is een klasse apart en hij is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Adrian Newey is trots op deze prestaties en hij vraagt zich af hoe Verstappen het zou doen met iemand als Fernando Alonso als zijn teamgenoot.

Verstappen is momenteel veel sterker dan zijn huidige Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan heeft een grote achterstand op Verstappen en hij ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. Red Bull benadrukte al eerder dat Perez in 2024 gewoon voor het team rijdt. Ondertussen gaan er veel geruchten rond over de line-up van Red Bull vanaf 2025. Ook is men nieuwsgierig naar hoe goed Verstappen zou presteren naast een andere wereldkampioen.

Alonso

Red Bulls topontwerper Adrian Newey vraagt zich ook wel eens af hoe dit zou gaan. De Brit wordt in de podcast Beyond the Grid gevraagd naar de line-ups: "Het zou interessant zijn om een duo te hebben bestaand uit een ervaren topcoureur en een jongere coureur. Fernando is bijvoorbeeld één van de meest sensationele coureurs uit de geschiedenis van onze sport. Hij is misschien wel berucht om het feit dat hij niet zo goed overweg kan met zijn teamgenoten."

Verstappen

Maar, Newey ziet een line-up bestaand uit twee topcoureurs ook wel zitten. De topontwerper heeft al met veel goede coureurs samengewerkt en hij is dan ook nieuwsgierig naar Verstappen in zo'n dream team: "Max versus Fernando of Lewis Hamilton tegen Fernando, dat zou interessant zijn. Het zou namelijk best boeiend zijn om te zien of Fernando met al zijn huidige ervaring anders zou presteren dan in 2007 bij McLaren. Ik denk dat het nu anders zou zijn. Hij heeft het gevoel dat hij minder fel is geworden."