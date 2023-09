Coulthard ziet overmacht Verstappen: "Perez lijkt naast hem gewoontjes"

Max Verstappen is hard op weg naar derde wereldtitel in de Formule 1. Over anderhalve week kan hij zijn titel al prolongeren in de Qatarese Sprint. Verstappen ontvangt veel complimenten en David Coulthard stelt zelfs dat Sergio Perez er maar wat gewoontjes uitziet naast zijn Nederlandse Red Bull Racing-teamgenoot.

Verstappen is bezig met een oppermachtig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen en slechts één keer kwam hij buiten de podiumposities over de finish. Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez kan in theorie nog wereldkampioen worden, maar dan moet Verstappen eigenlijk geen punten meer pakken in de komende Grands Prix. De kans dus veel groter dat Verstappen begin volgende maand mag juichen.

Veel kenners en oud-coureurs zijn enorm onder de indruk van Verstappen. De Nederlander heerst en dat zorgt voor veel complimenten. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft zich wel vaker positief uitgesproken over Verstappen. In zijn podcast Formula For Success stipt hij het onderlinge verschillen tussen de Red Bull-teamgenoten aan: "Als je ziet wat hij met zijn auto doet, vooral in vergelijking met Perez die ook een getalenteerde coureur is. Checo lijkt maar gewoontjes naast Verstappen, vooral wanneer Max echt op zijn best is."