Mercedes kondigt updates aan met het oog op 2024

Het team van Mercedes is niet tevreden met het huidige seizoen. Ze kunnen Red Bull Racing niet bijhouden en ze vechten met Ferrari om de twee plaats in het constructeurskampioenschap. Mercedes werkt hard aan de auto voor het komende seizoen, maar toch komen ze later dit jaar nog met updates.

Mercedes heeft dit seizoen al een paar grote updates geïntroduceerd om hun performance te verbeteren. Het team nam eerder dit jaar bijvoorbeeld afscheid van het veelbesproken zeropod-design en ze pasten nog veel meer andere belangrijke onderdelen aan. Toch is hun achterstand op Red Bull niet gekrompen, ze willen daar zo snel mogelijk verandering in brengen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de W15 voor 2024.

Als onderdeel van die ontwikkelingen, komen er dit seizoen ook meerdere updates voor dit jaar aan. Head of Strategy Rosie Wait laat in de Debrief op YouTube weten wat de plannen zijn: "We gaan de winter gebruiken voor grote veranderingen van de W15, maar er zijn genoeg dingen die we met de huidige auto nog kunnen doen. Dit omdat we dan dingen kunnen leren voor volgend jaar. Dat is wat we altijd gedaan hebben en dat zullen we ook niet weer doen. De nieuwe onderdelen zullen beide dingen doen: zorgen voor meer performance en ervoor zorgen dat de we auto beter begrijpen."