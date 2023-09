Hamilton lacht om fans: "Ik kreeg boxershorts"

Lewis Hamilton is één van de populairste Formule 1-coureurs van het moment. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakt graag tijd voor zijn fans. Hamilton kan wel lachen om de vreemde fratsen die sommige fans uithalen. De Mercedes-coureur laat weten dat hij veel bijzondere cadeautjes heeft ontvangen in de afgelopen jaren.

Hamilton is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn Mercedes presteert niet op het gewenste niveau en de Brit baalt van zijn huidige resultaten. Toch wordt Hamilton elk raceweekend hartelijk ontvangen door zijn fans, niet in elk land is hij populair maar op de meeste circuits moet hij veel handtekeningen uitdelen. Hamilton spreekt met enige regelmaat zijn waardering voor zijn fans uit.

Hamilton kan ook wel lachen om de rare cadeautjes die fans soms aan hem geven. De Brit deelt een aantal bijzondere anekdotes in gesprek met GQ Sports: "Veel fans gooien hun baby's naar mij. Dan zit je ineens opgezadeld met een baby. Ik heb ook een keer een handtekening gezet op iemands hoofd en een keertje op iemands wang. Ik kwam in Japan een fan tegen die mij een pak boxershorts gaf. Toen ik die later aan wilde doen, kreeg ik ze niet over mijn knieën heen. Het waren namelijk kinderboxershorts. Dat was zo grappig!"