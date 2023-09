Perez droomt van wereldtitel in 2024

Theoretisch gezien kan Sergio Perez dit seizoen nog wereldkampioen worden in de Formule 1. Maar, de realiteit is dat zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen in Qatar al de wereldtitel kan grijpen. Perez blijft dan weer met lege handen achter. Hij geeft aan dat hij het zwaar heeft gehad, maar dat de wereldtitel in 2024 nu zijn doel is.

Red Bull Racing domineert dit seizoen in de Formule 1. In de openingsfase van het seizoen waren Verstappen en Perez allebei zeer snel. De Mexicaan schreef de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan op zijn naam, maar daarna raakte hij zijn goede vorm kwijt. Een lastige periode volgde en Perez nam zelfs een mental coach in de arm. Inmiddels gaat het weer beter met Perez en hij droomt van successen in de toekomst.

Moeite

Perez geeft eerlijk toe dat het zwaar was toen Verstappen alles won en hij diep in de put zat. Perez blijft strijdbaar en dat legt hij uit aan De Limburger: "Ik heb er in de zomer veel moeite mee gehad. Aan het begin deed ik mee om de wereldtitel, maar vanaf mei veranderde dat. Ik reed rond zonder zelfvertrouwen. Op een gegeven moment kwam het er niet meer uit. Dat was heel zwaar. Aangezien je voor een topteam rijdt, neemt de druk snel toe."

Zelfvertrouwen

Daarna nam Perez maatregelen om weer goed voor de dag te komen. Hij voelt zich weer goed en hij wil ook op de baan weer sterk gaan presteren. De Mexicaan kijkt vooral uit naar volgend seizoen: "Ik heb niet opgegeven en ik ben hard blijven werken met de engineers om een aantal dingen op te lossen. Mijn zelfvertrouwen kwam terug toen ik mij besefte dat ik eerder dit seizoen op eigen kracht races heb gewonnen. Ik durf wel te zeggen dat ik nu weer op honderd procent zit. Ik heb ook weer de overtuiging dat ik volgend seizoen een gooi kan doen naar de wereldtitel."