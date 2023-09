Alpine heeft geen haast met zoektocht naar teambaas

Het team van Alpine is bezig met een onrustig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal worstelt op de baan en naast de baan verkeren ze in een bestuurlijke crisis. Ze zijn op zoek naar een nieuwe teambaas, maar het lijkt er op dat ze vooral rustig aan doen. Bruno Famin geeft aan dat hij geen druk voelt bij deze zoektocht.

Alpine zit al een paar maanden zonder teambaas. Eerder dit seizoen werd Otmar Szafnauer ontslagen door het team. De naam van Mattia Binotto ging rond, maar niemand wilde bevestigen of hij daadwerkelijk kans maakte op de rol van Alpine-teambaas. Vooralsnog staat het team onder leiding van interim teambaas Bruno Famin. Hij is vrijwel elk raceweekend aanwezig op de circuits en hij lijkt zich geen zorgen te maken over de huidige situatie.

Famin is verantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuwe teambaas, maar hij lijkt geen haast te hebben. Hij geeft zelf ook aan dat dit het geval is. In gesprek met de internationale media geeft Famin aan wat de huidige stand van zaken is: "Voorlopig bekijk ik de zaak. Ik denk dat de veranderingen van eerder dit jaar, zover ik kan zien goed hebben uitgepakt naast de baan. Het gaat bij deze zoektocht niet om een persoon, maar het gaat erom dat we alle mensen op dezelfde lijn krijgen."