Horner kijkt vooruit: "Lastig om dit geweldige seizoen te herhalen"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een droomseizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is vrijwel elk weekend oppermachtig en afgelopen zondag prolongeerden ze hun constructeurstitel in Japan. Over anderhalve week kan Max Verstappen hetzelfde doen in Qatar. Christian Horner beseft zich dat het moeilijk wordt op dit kunststukje te herhalen in 2024.

Red Bull heeft dit seizoen nog maar één race niet gewonnen. Twee weken geleden werden ze in Singapore verslagen door Carlos Sainz. In alle andere races waren ze oppermachtig en mocht vooral Max Verstappen juichen. De Nederlander heerst en hij wist slechts drie keer niet te winnen. Hij is dan ook hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. De kans is zeer groot dat Verstappen in Qatar zijn titel prolongeert.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is zeer trots op het huidige seizoen. De Brit hoopt volgend seizoen weer te kunnen juichen. Bij de internationale media spreekt Horner zich uit over 2024: "Om een gouden seizoen zoals dit jaar na te doen en om het team nog beter te maken, dat is lastig. We gaan mee op een golf en natuurlijk wil je zolang mogelijk op die golf blijven zitten, maar deze wereld is heel dynamisch. Je ziet hoe snel teams een opmars maken of juist naar beneden vallen. Singapore was daar een voorbeeld van. We zullen moeten blijven pushen om door te gaan."