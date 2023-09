Davidson ziet hiërarchie bij Mercedes: "George is de understudy"

Het team van Mercedes beleefde in Japan een lastig raceweekend. Lewis Hamilton en George Russell vochten meerdere stevige duels uit waarna Mercedes ingreep. Russell moest Hamilton laten passeren. Volgens Anthony Davidson is dat niet vreemd omdat hij ziet dat er een hiërarchie is bij Mercedes.

Hamilton en Russell vochten tijdens de Japanse Grand Prix meerdere stevige duels uit. Ze duwden elkaar zelfs eventjes van de baan, waarna Russell zich geïrriteerd op de boordradio meldde. Hij vroeg zich af ze met elkaar vochten of tegen hun concurrenten. Uiteindelijk moest Russell zijn teamgenoot laten passeren zodat ze zich konden verdedigen tegen Carlos Sainz. Dit plannetje liep in de soep aangezien Sainz vrij simpel Russell wist te passeren.

Hiërarchie

Volgens Anthony Davidson is het logisch dat Mercedes aan Russell vroeg om aan de kant te gaan. Davidson legt in de podcast van zijn werkgever Sky Sports uit wat er aan de hand is bij Mercedes: "Er is zeker een hiërarchie in dat team en terecht. Lewis heeft zijn status in dat team verdiend als zevenvoudig wereldkampioen, daar heeft George niets tegenin te brengen. George is nog steeds de understudy en hij doet het heel goed op de momenten dat hij de snelheid heeft om Lewis echt te verslaan."

Beleefde manier

Davidson zag dat Russell op een 'beleefde' manier reageerde op de teamorder. De Britse oud-coureur denkt dat dit ook de reden is van de huidige sfeer binnen het team: "Dat is ook waarom we spannende momenten zien. George is dan de goede jongen op de boordradio en hij gaat er erg Brits mee om. Dan zitten er nog lagen aan zijn irritatie. Het komt over alsof hij het prima vindt en dat hij graag ook de kans zou krijgen. Misschien zou hij zich meer uitspreken als de zaken anders lagen. Nu denk ik dat hij zijn plek binnen het team kent."