Davidson tipt Perez: "Hij moet irritant worden"

Sergio Perez steekt niet onder stoelen of banken dat hij dit jaar wereldkampioen wil worden. De Red Bull Racing-coureur schreef vorige week de Azerbeidzjaanse Grand Prix op zijn naam en staat sindsdien vlak achter teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Anthony Davidson denkt dat Perez irritanter moet worden om echt een gooi te kunnen doen naar de titel.

Verstappen was in de afgelopen jaren de overduidelijke kopman van het team van Red Bull Racing. Perez speelde in 2022 en 2021 de rol van trouwe adjudant van Verstappen, maar dit jaar lijkt hij meer voor zijn eigen kansen te willen gaan. De Mexicaan zette die woorden kracht bij door in Azerbeidzjan zowel de Sprint als de Grand Prix te winnen. Eerder schreef hij ook de Saoedische Grand Prix op zijn naam.

Rosberg

Kenners stellen echter wel dat Perez zijn gedrag moet veranderen als hij daadwerkelijk een gooi wil doen naar de wereldtitel. Oud-coureur Anthony Davidson legt het aan de hand van een voorbeeld uit bij Sky Sports: "Je moet als Rosberg in 2016 zijn. Ik kreeg in mijn Formule 1-jaren altijd te horen dat ik gewoon te aardig was. Ik denk dat dit mij ervan heeft weerhouden om een betere coureur te worden. Ik was vaak meer een teamspeler, dat ben ik altijd geweest."

Mr. Nice Guy

Davidson is van mening dat Perez meer aan zichzelf moet gaan denken. Nico Rosberg versloeg op deze manier Lewis Hamilton in 2016. Davidson: "Voor Checo is het zaak om niet meer Mr. Nice Guy te zijn. Hij moet echt onder de huid van Verstappen kruipen, hij moet irritant worden. Dit is zijn kans en waarschijnlijk is het ook zijn enige kans. Hij staat na vier races zo'n zes punten achter. Hij ziet er sterk uit. Ik denk niet dat het hem dit jaar lukt als hij aardig blijft."