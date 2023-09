De Vries reageert voor het eerst op F1-exit: "Natuurlijk deed het pijn"

Vandaag maakte Nyck de Vries zijn toekomstplannen bekend. De Nederlandse coureur werd eerder dit jaar ontslagen door het Formule 1-team van AlphaTauri. Vandaag werd bekend dat hij aankomend seizoen voor Mahindra gaat racen in de Formule E. Hij reageerde ook voor het eerst op zijn ontslag van afgelopen zomer.

De Vries werd door AlphaTauri ontslagen vanwege een reeks aan tegenvallende wedstrijden. Hij wist geen punten te scoren en hij werd vrijwel elk weekend verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Helmut Marko sprak zich steeds vaker in het openbaar uit over de tegenvallende resultaten van De Vries. De Oostenrijker was enorm kritisch en het was dan ook geen verrassing dat hij in Hongarije werd vervangen door Daniel Ricciardo.

De Vries liet daarna alleen nog maar van zich horen met een post op social media. Sindsdien zweeg hij, maar aan die radiostilte is nu een eind gekomen. Na zijn prestatie bij Mahindra sprak hij zich uit bij The Race: "Natuurlijk doet zoiets in het begin pijn. Ik had daar jarenlang van gedroomd. Ik vind echter dat je in je leven verschillende fases en hoofdstukken meemaakt. Zoals ik toen al op social media schreef: het leven heeft geen bestemming, want het is een reis. Als je dit bekijkt vanuit dat perspectief, dan helpt het om jezelf te resetten en verder te gaan."