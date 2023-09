De Vries vindt onderdak in Formule E

Na maanden van radiostilte is Nyck de Vries weer in de publiciteit verschenen. De Nederlandse coureur werd eerder dit jaar ontslagen door AlphaTauri en sindsdien was hij werkloos. De Vries heeft vandaag bekend gemaakt dat hij volgend seizoen terugkeert in de Formule E bij het team van Mahindra Racing.

De Vries heeft een verleden in de Formule E. Voordat hij de Formule 1 betrad werd hij namelijk al wereldkampioen in de elektrische klasse. De Nederlander gaat in het aankomende seizoen een duo vormen met de ervaren Edoardo Mortara. Beide coureurs hebben een meerderjarig contract getekend bij het Indiase team. De Vries wordt daarnaast ook in verband gebracht met een zitje bij het topteam van Toyota in het WEC.