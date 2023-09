Adidas ontkent mogelijke AlphaTauri-deal niet

Het is algemeen bekend dat het team van AlphaTauri aankomend seizoen onder een andere naam op de grid staat. Meerdere bedrijven zijn al in verband gebracht met de rol van titelsponsor. In de afgelopen weken ging het veelvuldig om Adidas, het bedrijf wil dit niet ontkennen of bevestigen.

Teameigenaar Red Bull gaat volgend jaar een groot aantal wijzingen doorvoeren bij AlphaTauri. De samenwerking tussen Red Bull Racing en AlphaTauri zal bijvoorbeeld worden verbeterd en er volgt dus ook een nieuwe naam. Geruime tijd leek het erop dat Hugo Boss een grote kanshebber was, maar recent meldde Blick dat het zou gaan om sportkledinggigant Adidas. Dit omdat AlphaTauri CEO Peter Bayer hintte op een grotere naam.

De naam van Adidas bleef in de afgelopen weken rondzingen. Het bedrijf kan de handen ineen gaan slaan met het team, maar het is niet duidelijk of ze echt de titelsponsor gaan worden. Persbureau DPA sprak met een woordvoerder van Adidas, maar die wilde niets ontkennen of bevestigen: "Wij zeggen principieel niets over speculatieve zaken." Volgens het persbureau zou de nieuwe CEO van Adidas Bjorn Gulden de aanjager zijn van de mogelijk deal. Toen Gulden voor Puma werkte, deed hij iets soortgelijks met dat bedrijf.