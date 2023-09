Ecclestone pleit voor kortere kalender: "Kies voor 18 prestigieuze races"

De Formule 1-kalender is momenteel langer dan ooit. Volgend seizoen wordt het nog drukker, want er staan dan 24 Grands Prix op de planning. Niet iedereen is fan van deze overvolle kalenders. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt dat er veel echtscheidingen zullen volgen als gevolg van de vele races.

In de afgelopen jaren zijn er veel races bijgekomen in de Formule 1. Onder meer Qatar, Zandvoort, Miami, Saoedi-Arabië, Las Vegas en Imola zijn onderdeel geworden van de kalender van de koningsklasse van de autosport. Volgend seizoen keert ook de Chinese Grand Prix weer terug op de kalender en er zijn nog veel landen, circuits en steden die graag een Grand Prix willen organiseren. Voor de teams wordt het alleen maar zwaarder aangezien ze steeds meer weekenden op pad zijn.

Echtscheidingen

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is geen voorstander van de overvolle kalenders. De Brit steekt niet onder stoelen of banken dat hij het hier niet mee eens is. In gesprek met de Daily Mail is hij duidelijk: "Ik vind achttien races meer dan genoeg. Wij reden er vaak twintig en dat vond ik vaak al teveel. Je moet namelijk ook aan de teams denken. Ze zullen snel dubbele crews moeten aannemen. Als je 22 of 23 races hebt, dan komen er vanzelf meer echtscheidingen. Dat is een kwestie van tijd."

Contracten

Ecclestone begrijpt echter wel waarom er momenteel zoveel races op de kalender staan. Hij snapt dat langdurige contracten voor veel meer geld zorgen. Toch zou Ecclestone het liefst zien dat men zijn adviezen volgt: "Ik zou zonder twijfel kiezen voor achttien prestigieuze races. Je weet namelijk niet hoelang die lange contracten op papier duren. We weten niet of ze zich plotseling bedenken omdat ze vinden dat het niet goed werkt."