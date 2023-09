Hill heeft boodschap voor Perez: "Gewoon je best doen"

Sergio Perez kende afgelopen weekend een tegenvallende Japanse Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was betrokken bij meerdere incidenten en hij viel dan ook uit. Damon Hill is van mening dat Perez zijn houding moet aanpassen en hij zich moet neerleggen bij de huidige situatie.

Perez wordt al maanden elke race verslagen door zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan lijkt zich daar niet bij neer te leggen en hij gaat steeds vaker de fout in. Op het circuit van Suzuka maakte hij het afgelopen weekend wel heel erg bont. Bij de start raakte hij betrokken bij een incident met Lewis Hamilton, daarna maakte hij een fout tijdens de Safety Car-fase en vervolgens ramde hij ook de Haas van Kevin Magnussen.

Men vraagt zich af hoe Perez nu verder moet gaan. Bij Red Bull staat men nog achter hem, maar de kans is groot dat hij geen contractverlenging krijgt. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill geeft Perez een tip in de F1 Nation-podcast: "Hij kan zeker niet op deze voet verder gaan. Red Bull zoekt waarschijnlijk een betere rechterhand voor Verstappen, aangezien ze weten dat hij onverslaanbaar is. In de tijd van Michael Schumacher zeiden ze bij Ferrari tegen Eddie Irvine dat hij Schumacher niet kan verslaan en dat hij gewoon zijn best moet doen. Dat is natuurlijk niet leuk om te horen."