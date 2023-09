McLaren ziet verschil met Red Bull: "Die stap is Max"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg de twee McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Andrea Stella is het verschil tussen Red Bull en McLaren nog steeds zeer groot, maar dat komt vooral door Verstappen.

Het team van McLaren heeft in de afgelopen maanden een flinke hoeveelheid stappen gezet. Ze begonnen het seizoen in het achterveld, maar doormiddel van een aantal grote updates zijn ze nu helemaal terug. De Britse renstal vecht veelvuldig mee om de podiumplaatsen, maar Red Bull en Verstappen zijn vaak vrijwel onverslaanbaar. Dit was dus ook weer het geval in de Japanse Grand Prix van afgelopen weekend.

Bij McLaren denkt men niet dat ze Red Bull snel kunnen verslaan. Het onderlinge verschil is nog te groot, zo stelt teambaas Andrea Stella. In gesprek met Motorsport.com legt Stella uit hoe groot het verschil is: "Het is nog steeds een grote stap. In alle eerlijkheid lijkt Max de grote stap te zijn. Er komen dit jaar nog verschillende circuits aan, maar geen van die banen lijkt op Singapore. Hoewel er nog banen lijken te komen waar we competitief kunnen zijn, ben ik bang dat Red Bull daar ook snel is. Realistisch gezien moet er echt nog wel wat gebeuren voor die stap."