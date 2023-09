Ecclestone ziet Verstappen als de beste coureur ooit

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij heerst in de sport. Bernie Ecclestone is ook onder de indruk, hij is zelfs van mening dat Verstappen de beste coureur allertijden is.

Verstappen heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen. Afgelopen weekend was hij weer oppermachtig in Japan, hij behield de leiding bij de start en daarna kwam geen enkele coureur meer bij hem in de buurt. Verstappen heeft zijn derde wereldtitel op rij nu bijna binnen. Over twee weken in Qatar kan hij zijn titel prolongeren, de kans is zelfs aanwezig dat hij al wereldkampioen wordt tijdens de Sprint op de zaterdag.

Prost

Veel kenners zien iets speciaals bij Verstappen. Ook voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone weet niet wat hij ziet. In gesprek met de Daily Mail prijst de Brit Verstappen de hemel in: "Max is de beste coureur ooit. Daar is geen twijfel over mogelijk. Vroeger zei ik Alain Prost, nu zou ik Max zeggen. Hij is de beste. Hij is de slimste als het gaat om het beste uit de auto halen. Hij draait zijn hand er niet voor om, hij zit er meteen bij. In mijn lijst staat hij boven Lewis Hamilton."

Hamilton

Ecclestone laat wel weten dat hij ook Hamilton een goede coureur vindt. De Brit omschrijft Hamilton als superslim en supergetalenteerd, maar hij vindt Verstappen wel beter: "Lewis begrijpt de mensen en hij haalt het beste uit ze, waar Max het beste uit de auto haalt. Hij is heel anders dan Max. Als Lewis stopt met racen, kan hij overstappen naar een andere wereld. De entertainmentindustrie ofzo. Dat is niet de kant waar Max op zou kunnen gaan."