Magnussen kwaad op Perez: "Hij heeft mijn race verpest"

Sergio Perez kende in Japan een incidentrijke Grand Prix. Hij raakte betrokken bij meerdere opvallende momenten. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur tikte bijvoorbeeld de Haas van Kevin Magnussen aan. De Deense coureur was hier niet blij mee en hij stelde na afloop dat Perez zijn race had verpest.

Na zijn incident met Lewis Hamilton in de openingsronde en zijn foutje tijdens de Safety Car-fase, ging Perez op jacht naar een goed resultaat. Hij wilde de Haas van Kevin Magnussen in halen, maar dit ging helemaal fout. Hij ramde de Haas en Magnussen spinde. Perez mocht voor de tweede keer een nieuwe voorvleugel gaan halen en hij ontving zijn tweede tijdstraf van de race. Hij loste deze pas in toen hij na zijn uitvalbeurt weer de baan op werd gestuurd.

Magnussen kwam door het incident slechts als vijftiende over de streep. De Deen was niet blij met de actie van Perez en dat liet hij nogal duidelijk weten aan de internationale media: "Ik werd aangetikt door Perez en dat heeft mijn race verpest. Het was te vroeg om een pitstop te maken voor een tweestopper, want de slijtage was daarvoor echt te hoog. Als het een paar rondjes later was gebeurd, dan was het misschien nog oké. Na het incident moest ik de hele race mijn banden managen."