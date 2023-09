"Vader Perez oneens met kritiek: "Auto is gebouwd voor Max"

Sergio Perez kende afgelopen weekend een zeer tegenvallende Japanse Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was betrokken bij meerdere incidenten en hij viel uiteindelijk uit. Na afloop was er best wat kritiek op de prestaties van Perez, maar zijn vader is het daar niet mee eens.

Perez kende een ongelukkige start van de race. De Mexicaan raakte de Mercedes van Lewis Hamilton en hierdoor moest hij een nieuwe voorvleugel gaan halen. Hij maakte echter een foutje tijdens zijn pitstop onder de Safety Car waardoor hij een tijdstraf kreeg. Een paar rondjes knalde hij tegen de Haas van Kevin Magnussen aan en ontving hij weer een tijdstraf. Perez viel uiteindelijk uit en hij kreeg veel kritiek.

Populariteit

In Mexico heeft men een andere mening. De vader van Perez, Antonio Perez Garibay, vindt dat men niet zo kritisch moet doen. In gesprek met Esto is Perez senior duidelijk: "Vandaag de dag is Checo één van de meest solide coureurs in de Formule 1. Kijk ook naar hoeveel fans hij over de hele wereld heeft. Hoeveel Mexicaanse vlaggen zie je bijvoorbeeld in Japan? Hij is de enige coureur uit Latijns-Amerika. Hij heeft zoveel fans, elk merk in de wereld zou blij moeten zijn met een Checo Perez."

Verstappen

Perez senior is dan ook van mening dat men bij Red Bull Racing beter om moet gaan met zijn zoon. Hij gebruikt de race in Singapore als een voorbeeld: "Ze hadden daar moeite met de nieuwe vloer en ze waren aan het kijken naar het griplevel van de nieuwe banden. Daar had Red Bull moeite mee. Checo gaat echter gewoon verder met zijn strijd. Deze auto is gebouwd voor Max omdat hij het liefst rijdt met veel grip aan de voorkant van de auto. Checo heeft liever veel grip aan de achterkant."