Verstappen lacht om internetgrappen: "Vind podcasts niet eens leuk!"

Max Verstappen schreef vandaag met overmacht de Japanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zich dit seizoen slechts één keer niet hoeven melden op het podium. De gesprekjes in de cooldown room worden op het internet omschreven als de 'Max Verstappen Podcast'. Verstappen kan er wel om lachen.

Vlak voor de podiumceremonie krijgen de coureurs drie coureurs die naar het podium mogen, de kans om eventjes bij te komen. In de cooldown room krijgen ze dan altijd een aantal hoogtepunten van de race te zien. Het publiek thuis kan dan meeluisteren naar deze gesprekjes. Aangezien Verstappen vrijwel elk weekend op het podium staat, worden deze gesprekjes door het internet gezien als afleveringen van de 'Max Verstappen podcast'.

Creatieve internetters fotoshoppen de coureurs regelmatig in een podcast-setting, Lando Norris deed dit vandaag ook. Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen een vraag over deze grappen. Hij reageerde lachend op de memes: "Ja, ik heb dus geen idee wie dit heeft bedacht. Ik vind podcasts namelijk niet eens leuk! Ik wordt daar echt heel erg slaperig van. Ik heb dus geen idee. Misschien kunnen we dit een andere naam gaan geven, of we verzinnen iets veel leukers hiervoor."