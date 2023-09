Horner dankt Verstappen: "Zorgt ervoor dat we dit kunnen presteren"

Het team van Red Bull Racing veroverde in Japan de constructeurstitel. De Oostenrijkse renstal had genoeg aan de zege van Max Verstappen. Er barstte na afloop een groot feest los bij Red Bull en volgens teambaas Christian Horner was dat meer dan terecht. Hij stelt dat zijn team bezig is met een indrukwekkend seizoen.

Na het debacle in Singapore sloeg Red Bull in Japan keihard terug. De zege van Max Verstappen kwam niet uit de lucht vallen, de Nederlander heerst al het hele weekend en op het circuit van Suzuka vernederde hij zijn concurrenten. Zijn teamgenoot Sergio Perez viel uit, maar dat maakte voor Red Bull eigenlijk niet uit. Het resultaat van Verstappen zorgde ervoor dat Mercedes en Ferrari niet meer in de buurt kunnen komen van Red Bull.

Red Bull-teambaas Christian Horner was apetrots op de prestatie van zijn team. De Brit belde eventjes met zijn familie waarna hij zich uitsprak bij Viaplay: "Het team presteert dit jaar echt op een ander niveau. Max heeft dit jaar zo goed gereden, dat zorgt ervoor dat wij nu dit resultaat kunnen neerzetten. Dat is echt indrukwekkend. De manier waarop we hier hebben gewonnen is echt speciaal. Iedereen in de fabriek heeft zo hard gewerkt, we hebben dit aan hen te danken. Natuurlijk ook aan de prestaties van de coureurs."