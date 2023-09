Verstappen buigt voor Red Bull: "Ongelooflijk seizoen"

Max Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing vandaag de constructeurstitel. De Nederlandse coureur schreef de Japanse Grand Prix op zijn naam en dat was genoeg voor de titelprolongatie voor Red Bull. Verstappen was extreem trots op zijn team, na afloop loofde hij het harde werk van hen.

Verstappen kan zelf over twee weken wereldkampioen worden in de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar. De Nederlander denkt daar nu nog niet aan. Vlak na de finish in Suzuka had hij alle aandacht voor het titelfeestje van zijn werkgever Red Bull Racing. De tweede titel op rij was voor niemand een verrassing, Verstappen en Red Bull zijn dit seizoen oppermachtig in de koningsklasse van de autosport.

Na afloop strooide Verstappen dan ook met complimenten voor zijn team. De racewinnaar straalde van oor tot oor toen hij zich hierover mocht uitspreken bij zijn landgenoten van Viaplay: "De titel is een belangrijk doel aan het begin van het jaar, als team wil je dat behalen. Ik ben heel erg blij dat het hier is gelukt. We hebben tot nu toe een ongelooflijk seizoen gehad. Dat we zo vroeg de titel winnen, is echt heel erg bijzonder. Om hem hier in Japan, het land van Honda, te winnen is ook heel mooi."