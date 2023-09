Horner jubelt na nieuwe Red Bull-titel: "Max is van een ander niveau"

De zege van Max Verstappen in Japan was vandaag genoeg voor de constructeurstitel van Red Bull Racing. Op het circuit van Suzuka prolongeerde het team deze titel. Verstappen was enorm trots op het resultaat en hetzelfde gold vanzelfsprekend ook voor teambaas Christian Horner.

Verstappen reed vrij simpel weg bij zijn concurrenten in Suzuka. De Nederlander had genoeg aan de zege om zijn team een nieuwe titel te bezorgen. Ondanks dat Sergio Perez uitviel na een tweetal incidenten bij de start van de race, werd het team gewoon kampioen. De speciale kampioensvlaggen en titelshirts werden er direct na afloop bij gepakt. Teambaas Christian Horner mocht voor de gelegenheid mee naar het podium.

Horner was enorm trots op zijn manschappen. Niet alleen de coureurs maakten dit seizoen indruk op hem, ook alle mensen achter de schermen deden dat. Hij mocht zich uitspreken bij interviewer van dienst Damon Hill: "Het was een geweldige race voor ons en dat geldt ook voor de rest van het jaar. Dit is voor alle mensen thuis op de fabriek in Milton Keynes. Voor Red Bull en al onze partners is dit een geweldige beloning voor al het mooie werk dat ze hebben geleverd om tot dit resultaat te komen. Max bevindt zich momenteel echt op een ander niveau."