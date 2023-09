Verstappen nog niet tevreden: "Rondje is nooit perfect"

Max Verstappen maakte vandaag veel indruk in de kwalificatie op het circuit van Japan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan zijn concurrenten en hij geldt als de topfavoriet voor de zege in de race van morgen. Hij is zelf van mening dat hij een nog beter rondje had kunnen rijden.

Verstappen verpulverde de concurrentie in de kwalificatie van vandaag. De Nederlander ging veel sneller dan de rest van het veld. Zijn polerondje werd door sommige omschreven als één van de beste rondjes uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij was ruim een halve seconde sneller dan nummer twee Oscar Piastri. Daarnaast was hij de enige coureur die een rondje in de 1:28 reed. Zijn engineer pushte hem om dit doel te bereiken.

Verstappen had de pole position eigenlijk al in handen. Hij koos toch nog voor een tweede run en daarin ging hij als de brandweer. Zijn engineer pushte hem om harder te gaan. Verstappen gaf na afloop in gesprek met de internationale media aan dat het nog beter kon: "Een rondje is nooit perfect, al zat het er best dicht tegenaan. Er zit altijd wel iets meer in, het kan niet altijd perfect zijn. Persoonlijk had ik dit niet verwacht, want ik dacht dat McLaren dichterbij zou zitten. Aan onze kant voelde het allemaal net iets beter aan dan in de derde vrije training."