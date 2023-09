Verstappen lacht om criticasters: "Die kunnen een ei zuigen"

Max Verstappen pakte vandaag met overmacht de pole position in Japan. Op het circuit van Suzuka was hij veel sneller dan zijn concurrenten. De wereld keek met verbazing naar de ronde van Verstappen. De Nederlander snoerde zijn critici de mond en stelde na afloop dat ze op een ei mogen zuigen.

Vorige week in Singapore had Verstappen het heel lastig. De Nederlander viel af in Q2 en worstelde in de race met zijn Red Bull-bolide. Critici beweerden dat dit kwam door de technische richtlijn die dat weekend in was gegaan. Deze ingreep van de FIA moet ervoor zorgen dat flexibele onderdelen veel minder een ding zijn. In Japan liet Verstappen echter zien dat hij nog gewoon heerst in de Formule 1.

Fantastisch

Zijn poleronde was oppermachtig. De Nederlander verbeterde zijn eigen snelste tijd n dat deed hij op een onverslaanbare manier. Na afloop van de kwalificatie sprak hij zich uit bij RaceFans: "Ik voelde tijdens de voorbereidingen al dat we het goed zouden gaan doen op deze baan. Je weet alleen nooit echt hoe goed je precies gaat zijn. Vanaf de eerste ronde gaat het echter al heel erg goed. Je probeert zeker verbeteringen te zoeken en ik denk dat we dit wel deden. Het is fantastisch om hier op pole te staan."

Ei zuigen

Verstappen zag natuurlijk ook dat zijn criticasters naar redenen zochten na afloop van zijn tegenvallende weekend in Singapore. De Nederlander kan daar wel om lachen en heeft een boodschap voor hen: "We hadden gewoon een lastig weekend. Natuurlijk gaan allerlei mensen dan zegen dat dit komt door die technische richtlijnen. Ik denk dat die mensen aan een ei kunnen gaan zuigen. Ik wilde hier gewoon een goed weekend beleven en ik wilde ervoor zorgen dat we sterk zijn."