Oppermachtige Verstappen grijnst: "Auto al geweldig sinds het eerste rondje"

Max Verstappen liet in de kwalificatie op het circuit van Suzuka zien dat het raceweekend in Singapore slechts een incidentje was. De Nederlander speelde met zijn concurrenten, niemand kwam in de buurt van hem. Na afloop was Verstappen tevreden met zijn rondetijd.

Verstappen nam in de kwalificatie geen enkel risico. De Nederlandse regerend wereldkampioen kwam in vrijwel alle delen van de kwalificatie als eerste de baan op en zelfs op gebruikte banden was hij veel sneller dan de rest. Het zorgde voor veel verbazing bij zijn concurrenten. De Nederlander speelde simpelweg met de rest van het veld, zelfs zijn teamgenoot Sergio Perez wist in dezelfde auto niet in de buurt te komen.

Geweldig

Verstappen meldde zich na afloop met een enorme glimlach op zijn gezicht op het rechte stuk. Hij bedankte de aanwezige fans en sprak zich daarna enthousiast uit bij interviewer van dienst Jean Alesi: "Het is tot nu toe echt een geweldig raceweekend. Vooral in de kwalificatie is het heel fijn als je tot het maximale kan pushen. We hadden vorige week een slecht weekend in Singapore, maar ik voelde al in de voorbereiding dat we goed zouden zijn op dit circuit."

Aanpassingen

Verstappen was zeer kalm na afloop van kwalificatierondje. De Nederlander wandelde rustig door de pitlane om de verplichte acties uit te voeren. De Nederlander liet aan Alesi weten dat hij momenteel nog nergens last van heeft gehad in Japan: "Je weet nooit helemaal hoe goed je echt bent, maar al sinds het eerste rondje voelt de auto geweldig aan. Je probeert her en der iets aan te passen en de pole is dan een fantastische resultaat."