Alpine bevestigt gesprekken met Schumacher over WEC-zitje

Vorige week werd duidelijk dat Mick Schumacher dichtbij een deal voor 2024 is. De Duitse Mercedes-reserve zou niet in gesprek zijn over een zitje in de Formule 1, maar over een zitje bij Alpine in het World Endurance Championship. Alpine geeft in Japan aan dat deze informatie klopt.

Alpine gaat aankomend seizoen deelnemen in de Hypercar-klasse in het WEC. Momenteel is de Franse renstal druk aan het testen met hun Hypercar en zijn ze op de achtergrond op zoek naar geschikte coureurs voor het project. De naam van Mick Schumacher viel vorige week. Schumacher is momenteel reservecoureur van Mercedes en hij wil graag weer racen. Bij Alpine zou dat nu dus mogelijk zijn.

In Japan doet men bij Alpine niet moeilijk over de geruchten. Het merk is ook actief in de Formule 1 en de projecten zijn dan ook met elkaar verbonden. Alpine-kopstuk Bruno Famin is aanwezig op het circuit van Suzuka en op de persconferentie voor teambazen sprak hij zich uit: "Het klopt dat we in gesprek zijn met Mick over een mogelijk zitje in ons enduranceprogramma van de A424. Het zou voor beide partijen echt een goede kans zijn. Ik denk dat we momenteel nog gewoon in gesprek zijn en dat we hopelijk snel een test kunnen organiseren."