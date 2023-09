Verstappen meer dan tevreden: "Auto direct heel comfortabel"

Max Verstappen heeft een goede eerste dag op het circuit van Suzuka achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was de snelst in de eerste twee vrije trainingen. Hij begon foutloos aan het weekend waarin hij sportieve revanche kan neme na de tegenvallende race in Singapore. Verstappen is in ieder geval tevreden.

Verstappen en zijn team Red Bull hadden het vorige week enorm zwaar in Singapore. Voor het eerst in 2023 werden ze verslagen en Verstappen kwam niet in de buurt van het podium. Red Bull kan dit weekend gaan terugslaan en Verstappen deed dat direct in de eerste twee vrije trainingen. Niemand kwam in de buurt van de regerend wereldkampioen, in allebei de trainingen was het gat met de concurrentie zeer fors.

Verstappen was in de eerste training bijna een seconde sneller dan de rest, in de tweede training was het gat iets kleiner. De Nederlander zag dat zijn teamgenoot Sergio Perez ver achterbleef, dat betekent dus dat Verstappen de eer hoog moest houden. Hij deed dat en het resulteerde in veel tevredenheid. Hij spreekt zich uit bij De Telegraaf: "De auto voelde heel erg goed aan vandaag, vanaf de eerste ronde voelde het direct comfortabel. Dat geldt voor zowel de korte run als de racesimulatie. Dit is een goede start van het weekend."