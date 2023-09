Horner dolt Wolff: "Niemand kijkt naar Wikipedia"

Het team van Red Bull Racing kan dit weekend in Japan de constructeurstitel pakken. De Oostenrijkse renstal is in ieder geval goed aan het weekend begonnen. Max Verstappen reed de snelste tijd in beide vrije trainingen en teambaas Christian Horner was tevreden. Hij kon het niet laten om Mercedes-teambaas Toto Wolff te dollen.

Wolff, die dit weekend ontbreekt vanwege een medische ingreep, sprak zich enkele weken geleden nogal zuur uit over Red Bull en Verstappen. Hij stelde dat records alleen leuk zijn voor Wikipedia en dat niemand daar naar kijkt. Deze woorden zorgden voor veel ophef. Bij Red Bull kan men er wel om lachen, men is daar namelijk wel trots op het succesvolle seizoen. Ze hebben dit jaar al meerdere keren geschiedenis geschreven.

Red Bull-teambaas Christian Horner meldde zich tussen de twee vrije trainingen door in de perszaal. Tegenover de internationale media deelde hij zijn trots: "Het is tot nu toe echt een fenomenaal avontuur. Maar, het gaat nooit om wat er in het verleden is gebeurd. Het gaat altijd over wat er nog gaat gebeuren in de toekomst. Ik denk dat het mooi is als we het kampioenschap in de komende races kunnen pakken. Maar goed, niemand kijkt vandaag de dag nog naar Wikipedia, maar iedereen is bij ons wel trots op deze statistiek."