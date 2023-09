Hamilton presenteert bizar helmdesign in Suzuka

Veel coureurs rijden dit weekend in Suzuka met bijzondere helmdesigns. Het land Japan en het desbetreffende circuit zijn populair onder de coureurs. Veel van hen kiezen dan ook voor een opvallend design. Lewis Hamilton heeft een wel heel bizar design aan de buitenwereld getoond.

Hamilton heeft in Japan namelijk een helmontwerp onthuld dat een soort spiegel is. De bovenzijde van de helm is chroom van kleur en het heeft het effect van een spiegel. Tijdens de presentatie van de helm koos Hamilton voor een extra opvallend element. In zijn vizier had hij namelijk een lichtje gemonteerd. Het is niet de verwachting dat hij daadwerkelijk met deze lamp in zijn helm gaat rijden. Tijdens de eerste vrije training reed hij nog gewoon met zijn gebruikelijke design.