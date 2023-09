Leclerc verwacht veel van 2024-bolide

Het team van Ferrari heeft een paar sterke weken achter de rug in de Formule 1. Na een tegenvallende seizoenstart, gaat het nu wat beter met de iconische Italiaanse renstal. Op de achtergrond wordt er ondertussen hard gewerkt aan de auto voor het aankomende seizoen, volgens Charles Leclerc ziet die auto er heel anders uit dan nu.

Ferrari begon het seizoen op een enorm tegenvallende wijze. De Italiaanse renstal bleef ver achter op koploper Red Bull Racing. Daarnaast konden ze Aston Martin en Mercedes amper bijhouden. De tweede seizoenshelft verloopt veel beter voor Ferrari. Carlos Sainz startte de race in Monza op pole position en hij kon daar het tempo van Max Verstappen aardig bijhouden. In Singapore wist hij de race van vorige week zelfs te winnen.

In Japan kijkt Ferrari-coureur Charles Leclerc met een goed gevoel vooruit. Hij is blij met de resultaten van zijn teamgenoot Sainz. Leclerc kijkt met veel vertrouwen naar het aankomende jaar, in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports is hij positief: "Het project voor 2024 ziet er heel erg anders uit dan de auto waar we nu mee rijden. Wat we tot nu toe hebben geleerd, laat zien dat we een goede keuze hebben gemaakt. Hoe meer we leren, hoe beter dat is voor de laatste details voor de auto van volgend jaar. Het is enorm belangrijk om dat soort dingetjes goed te begrijpen voor het einde van het seizoen."