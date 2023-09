FIA voert oude regel weer in om Verstappen-situaties te voorkomen

De kwalificatie in Singapore zorgde vorige week voor de nodige controverse. Max Verstappen moest zich bij de stewards melden voor drie vergrijpen, maar hij kreeg geen enkele gridstraf. Om soortgelijke situaties te voorkomen in Japan te voorkomen, heeft wedstrijdleider Niels Wittich ingegrepen.

In Singapore moest Verstappen zich melden voor drie situaties die te maken hadden met het blokkeren van andere coureurs. Hij kreeg echter geen zware straf, hij ontving twee reprimandes en zijn werkgever Red Bull Racing kreeg een geldboete. Het uitblijven van een gridstraf zorgde voor veel ophef. De FIA heeft deze kritieken ook gelezen en ze hebben dan ook besloten om een oude regel terug te halen.

In de event notes van wedstrijdleider Niels Wittich staat namelijk weer een paragraaf over maximale rondetijden tijdens alle rondjes van de sessies. In Singapore ontbrak deze paragraaf en stuurde Wittich daarna een los documentje naar de teams met informatie over rondetijden. Net als in Monza zal de wedstrijdleiding gaan ingrijpen als een coureur te langzaam rijdt tijdens inlaps, outlaps en alle andere rondjes in het weekend. Als een coureur zich niet aan de maximale rondetijd houdt, volgt er een onderzoek van de stewards.