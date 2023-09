Russell zet Singapore-crash uit het hoofd.

George Russell speelde vorige week een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. De Britse Mercedes-coureur ging in de slotfase op jacht naar de zege, maar in de laatste ronde parkeerde hij zijn auto in de muur. Russell baalde als een stekker, maar in Japan is hij weer de oude. Hij gaat op jacht naar eerherstel.

Mercedes koos vorige week in Singapore voor een gewaagde strategie. Ze besloten Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton naar binnen te halen tijdens de Virtual Safety Car-fase. De twee coureurs gingen op verse setjes mediums op jacht naar de koplopers, maar in de laatste ronde ging het mis voor Russell. In zijn jacht op Lando Norris en Carlo Sainz maakte Russell een foutje, raakte hij de muur en schoof hij de bandenstapel in.

Russell was na afloop van die race enorm teleurgesteld. Met betraande ogen sprak hij met de media. In Japan is alles anders, tegenover F1 TV spreekt hij zich uit: "Ik kreeg na de race een telefoontje van één van de hoofdengineers. Hij zei dat de kans op de zege kwam door het geweldige werk wat ik had geleverd. Dit soort dingen gebeuren nou eenmaal, we pushten onszelf tot het uiterste om voor de zege te gaan. Een stratencircuit kent geen genade als je een klein foutje maakt. Dit zal mij niet gaat beïnvloeden, het is nu allemaal geschiedenis."