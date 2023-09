Norris wil zwaardere straffen zien na Verstappen-incidenten in Singapore

De kwalificatie van vorige week is in Japan nog steeds onderwerp van gesprek. In Singapore werd Max Verstappen namelijk niet bestraft voor een drietal vergrijpen in deze kwalificatie. Lando Norris snapt daar niets van, hij is namelijk van mening dat er zwaardere straffen moeten worden uitgedeeld voor het blokkeren van andere coureurs.

Verstappen beleefde vorige week in Singapore een rampzalige kwalificatie. De Nederlander viel vroegtijdig af en hij moest zich daarna melden voor drie mogelijke overtredingen. Hij zou andere coureurs hebben geblokkeerd in de pitlane, hij zou Logan Sargeant hebben geblokkeerd in de laatste bocht en hij zou Yuki Tsunoda hebben opgehouden. Vooral die laatste actie zorgde voor ophef. Verstappen kreeg voor de drie momenten slechts twee reprimandes.

Spiegels

In Japan zijn de momenten nog steeds onderwerp van gesprek. Veel andere coureurs snappen namelijk niet dat er geen straffen zijn uitgedeeld. Lando Norris laat zich er met een glimlach over uit tijdens de gebruikelijke persconferentie op de donderdag: "Ik wil niet voor teveel controverse zorgen, maar het blokkeren van Tsunoda hoorde bestraft te worden. Als je iemand in de weg rijdt, dan is dat niet alleen de schuld van het team. Natuurlijk kreeg Red Bull een boete, maar een coureur moet ook beter in zijn spiegels kijken."

Zwaardere straffen

Norris hoopt dat de stewards in de toekomst veel strenger gaan ingrijpen in dergelijke situaties. De Britse McLaren-coureur is er nogal duidelijk over: "De hele ronde heb je de tijd om in je spiegels te kijken, maar het lijkt er op dat veel coureurs daar moeite mee hebben. In mijn optiek horen daar zwaardere straffen bij. Het verpest de kwalificatie van Yuki, misschien had hij wel pole gepakt! Maar goed, dit is dit jaar al een paar keer bij mij gebeurd. In het bijzonder met bepaalde teams. Je hoeft niets anders te doen dan je batterij opladen en in je spiegels te kijken."