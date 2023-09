Hamilton looft Red Bull: "Zijn al het hele jaar fenomenaal"

Het team van Red Bull Racing hoopt dit weekend weer te kunnen schitteren in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal zakte vorige week in Singapore door het ijs. In Suzuka verwacht iedereen een nieuwe zege van Red Bull, volgens Lewis Hamilton zou er iets geks aan de hand zijn als Red Bull geen grote voorsprong heeft in de race.

Red Bull beleefde in Singapore hun slechtste weekend van het huidige seizoen. Max Verstappen en Sergio Perez vielen allebei al af in het tweede gedeelte van de kwalificatie en ze maakten in de race op geen enkel moment echt kans op de zege. In Japan verwacht men veel van Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal vreest niemand voor een herhaling van het debacle in Singapore.

Dertig seconden

Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton verwacht een oppermachtig Red Bull op het circuit van Suzuka. De Britse Mercedes-coureur is daar nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media in Japan: "Ik weet nog niet of Red Bull dit weekend terug is. Maar, als ze hier geen voorsprong hebben van dik dertig seconden, zoals ze al het hele seizoen hebben, dan is er iets aan de hand."

Fenomenaal

Hamilton is opvallend positief over de resultaten van Red Bull. De Brit zat naast Red Bull-coureur Sergio Perez in de perszaal en hij loofde het werk van de werkgever van de Mexicaan: "Zoals Checo hier net al zei, ze hadden een zwaar weekend in Singapore, maar die auto is hier waarschijnlijk fenomenaal. Ze zijn al het hele jaar fenomenaal. Ze zijn sterk op vrijwel elk circuit. Het wordt vast weer smullen om die auto in actie te zien."