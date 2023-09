Mercedes ontkent verhalen over afwezigheid bij Hamilton-podium

Het team van Mercedes speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de slotfase van de Singaporese Grand Prix. Lewis Hamilton kwam uiteindelijk als derde over de streep nadat zijn teamgenoot George Russell in de laatste ronde was gecrasht. Het leek erop alsof er geen Mercedes-personeel onder het podium stond, maar volgens James Allison is dat onzin.

Mercedes ging in de slotfase van de Grand Prix van Singapore op jacht naar de zege met Russell en Hamilton. Nadat Russell de bandenstapels in was gereden, kwam Hamilton toch nog als derde over de streep. Voorafgaand de podiumceremonie leek het erop dat er geen Mercedes-personeel aanwezig was om de Brit op te vangen en te feliciteren. Het zorgde voor veel ophef op met name de sociale media.

Klappen

Mercedes heeft deze kritiek vanzelfsprekend ook gehoord en ze ontkennen het dan ook. Technisch directeur James Allison haalt zijn schouders erover op in de gebruikelijke Debrief op YouTube: "Natuurlijk was ons team aanwezig bij het podium om een feestje te vieren met Lewis. Zoveel mogelijk van onze mensen stonden daar omdat we van die momenten genieten. We houden er echt van om daar te staan en te klappen en te juichen voor onze coureur."

Russell

Volgens Allison was het voor de internationale regie veel belangrijker om het dolenthousiaste personeel van Ferrari en McLaren in beeld te brengen. Hij geeft wel toe dat er minder Mercedes-personeel stond dan normaal: "Een deel van ons team moest in de garage blijven om de auto van George op te vangen. Maar, de rest van ons team stond gewoon onder het podium. De camera's laten niet alles zien en het was natuurlijk een veel groter verhaal dat een ander team dan Red Bull die race had gewonnen."