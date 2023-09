Ralf Schumacher steunt Marko: "Je kan hem ook vergeven"

Helmut Marko kreeg in de afgelopen weken veel kritiek vanwege zijn ongepaste uitspraken over Sergio Perez. Marko stelde dat Perez niet zo gefocust is omdat hij een 'Zuid-Amerikaan' is. Marko kreeg veel kritiek en hij bood vervolgens tweemaal zijn excuses aan. Ralf Schumacher steunt de Red Bull-adviseur in deze zaak.

Marko sprak zich daags na de Italiaanse Grand Prix uit over de prestaties van Red Bull Racing-coureur Perez. Hij koppelde de afkomst van Perez aan diens prestaties en dat zette kwaad bloed in Mexico. Marko ging diep door het stof, maar toch kreeg hij vanuit de paddock nog veel kritiek. Onder meer Lewis Hamilton en Toto Wolff waren witheet van woede door de woorden van Marko. De FIA gaf de Oostenrijker vervolgens een officiële waarschuwing.

Nonchalant

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher steunt Marko in deze zaak. De Duitser vindt de ophef nogal overdreven en in gesprek met Formel1.de spreekt Schumacher zich uit: "Het zit hem niet lekker dat mensen op deze manier over hem denken. Helmut is iemand die helemaal niemand pijn wil doen. Soms gooit hij er iets nonchalants uit of zegt hij iets zonder erover na te denken. Voor coureurs is dat niet altijd even fijn."

Randje

Het zit Schumacher dan ook niet lekker dat Marko op sociale media en in de pers wordt uitgemaakt voor racist. Volgens Schumacher is het tijd om deze rel te vergeten: "Je kan hem ook vergeven. Voor mijn idee was zijn verontschuldiging echt goed genoeg. Voor mij is dat genoeg, want ik ken Marko heel erg goed. Ik ken hem al sinds ik zestien of zeventien jaar oud ben. Ik kan je zeggen, hij is zeker geen rechtse man. Hij heeft gewoon een soort randje."