Officieel: Piastri verlengt McLaren-contract tot en met 2026

Het team van McLaren heeft Oscar Piastri beloond voor zijn sterke debuutseizoen. De Britse renstal heeft zojuist bekend gemaakt dat de jonge Australiër zijn contract bij het team heeft verlengd tot en met tenminste 2026. Hierdoor heeft men zich verzekerd van de diensten van het hoog aangeschreven toptalent.

Piastri debuteerde begin dit seizoen in de Formule 1 bij het team van McLaren. De Britse renstal had hem overgenomen van Alpine, hij vertrok daar na bonje over een toekomstig contract dat hij nooit had getekend. In dienst van McLaren schittert de jonge Australiër regelmatig. Hij kan zijn teamgenoot Lando Norris aardig bijhouden en hij stond in de Belgische Sprint zelfs al op het podium. McLaren heeft Piastri nu vastgelegd tot en met minimaal 2026. Norris beschikt over een contract dat in 2025 afloopt.