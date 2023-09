'Ferrari-auto past beter bij Sainz'

Het team van Ferrari heeft een aantal sterke raceweekenden achter de rug. De Italiaanse renstal lijkt de weg omhoog in te hebben gezet. Charles Leclerc is daar vanzelfsprekend zeer blij mee, maar hij baalt wel van een ander feit. Leclerc stelt namelijk dat de geüpdatete Ferrari beter bij Carlos Sainz past.

Het team van Ferrari heeft twee sterke raceweekenden achter de rug. Op het thuiscircuit van Monza streden ze mee in de kop van het veld en startte Sainz de wedstrijd op de pole position. In Singapore ging het afgelopen weekend zelfs nog iets beter met Ferrari. Sainz startte de race weer vanaf de pole position, maar dit keer wist hij de koppositie vast te houden. Hij won zijn eerste race van het jaar terwijl Leclerc slechts als vierde over de streep kwam.

Goed teken

Charles Leclerc wil nog niet te vroeg juichen. De Monegask is blij met de updates en de aanpassingen van zijn werkgever Ferrari. In gesprek met Motorsport.com spreekt Leclerc zich hierover uit: "In Zandvoort hebben wij veel dingen getest. In Monza wilden we die tests en het begrip dat we van de auto hadden opnieuw bevestigen. Ik hoop echt dat het mogelijk is om op herhaling te gaan in Suzuka. Daar kijk ik naar uit. Als dat lukt, dan is dat een heel goed teken voor de toekomst."

Onvoorspelbaar

Leclerc merkt daarnaast ook dat de Ferrari door de aanpassingen veel beter bij de rijstijl van Sainz past. De Monegask heeft hier dubbele gevoelens bij: "Het is geweldig om Carlos in deze vorm te zien. Het pusht mij ook om mijn rijstijl beter te begrijpen en aan te passen aan deze auto. Ik voel mij nog niet helemaal op mijn gemak. De auto heeft een beetje teveel onderstuur, daar heb ik moeite mee. Doordat de auto zo onvoorspelbaar is, kan ik het overstuur niet hebben zoals ik wil. Wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. Het feit dat we er nu competitiever uit zien, is geweldig."