Mercedes wilde Verstappen voor neus Red Bull wegkapen

Het succesverhaal van Max Verstappen in de Formule 1 is bij veel mensen wel bekend. De Nederlander kreeg al voor zijn achttiende een contract bij Toro Rosso waarna hij in 2016 al werd gepromoveerd naar Red Bull Racing. Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult hoe dicht zijn team bij het aantrekken van Verstappen was.

Het is geen geheim dat het kamp Verstappen met meerdere partijen sprak voordat hij tekende bij Red Bull. Verstappen schitterde in 2014 in het Europese Formule 3-kampioenschap. Zijn resultaten viel ook op in de Formule 1. Meerdere teams spraken met de Nederlander, maar de keuze viel uiteindelijk op Red Bull. Hij debuteerde in 2015 in de koningsklasse van de autosport en de rest van het verhaal is inmiddels geschiedenis.

Kopen

Ook Mercedes sprak in het verleden met Verstappen. Anno 2023 is dit moeilijk voor te stellen, maar de Duitse renstal wilde Verstappen ook contracteren. In de Beyond the Grid-podcast wordt Mercedes-teambaas Toto Wolff gevraagd of hij Verstappen had kunnen kopen: "Ik spreek liever niet van kopen. Dat vind ik niet de juiste term hiervoor. Max was uitzonderlijk goed in de karts en hij presteerde ook goed in de Formule 3. Het was duidelijk dat hij een grote jongen zou worden."

Gesprekken

De gesprekken tussen Mercedes en de Verstappens liepen uiteindelijk stuk. Dit had te maken met meerdere factoren. Wolff legt uit hoe dit ging: "We hebben op meerdere momenten goede gesprekken met elkaar gevoerd, maar het werd al snel duidelijk dat we hem geen zitje konden geven. We hadden op dat moment Nico Rosberg en Lewis Hamilton voor ons rijden. Daarnaast ondersteunden we ook coureurs in de Formule 2. Red Bull kon Max wel een stoeltje bieden bij Toro Rosso."