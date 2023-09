Alonso eist verbetering na tegenvallende race in Singapore

Fernando Alonso was één van de grootste verliezers van de Grand Prix van Singapore. De Spaanse Aston Martin-coureur sprak van een onbestuurbare auto en kwam na meerdere pijnlijke momenten slechts als vijftiende over de streep. Alonso wil dat zijn team snel naar de problemen gaat kijken.

Alonso hoopte dit weekend te kunnen profiteren van de tegenvallende prestaties van Red Bull Racing. Hij startte de race vanaf de zevende plaats en hij probeerde zich daarna naar voren te vechten. Dat plannetje liep in de soep en de problemen begonnen bij een foutje bij het inrijden van de pitlane. Hij ging twee keer over de lijn bij de ingang van de pits en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Daarna verloor hij alleen maar meer tijd.

Alonso liet tijdens de race weten dat zijn auto onbestuurbaar aanvoelde. Hij had een sterk weekend verwacht op het stratencircuit van Marina Bay, maar hij kwam dus van een koude kermis thuis. In gesprek met RaceFans verklaarde Alonso zijn opmerkelijke boordradiobericht: "We moeten hier wel naar gaan kijken, want het was heel lastig om de auto te besturen. Vooral de achterkant voelde heel erg vreemd aan. Onze banden gingen er heel erg snel aan na de pitstop, dus het was een zware race. We moeten nog naar de details kijken, maar we krijgen geen antwoorden voor de race in Japan."