Prachtige beelden: vader Sainz ziet zoon winnen

Carlos Sainz won afgelopen weekend in Singapore zijn tweede Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. De Spaanse Ferrari-coureur was daarmee de eerste coureur die dit seizoen het oppermachtige Red Bull Racing wist te verslaan. Sainz ontving veel lof, ook van zijn wereldberoemde vader.

Zijn vader is immers rally-icoon Carlos Sainz senior. De rallyrijder was niet aanwezig in Singapore omdat hij zijn Extreme E-team moest coachen op Sardinië. Op het Italiaanse eiland volgde hij echter gewoon de race van zijn zoon. Hij gebruikte alle aanwezige middelen om zijn zoon te zien winnen en dat leverde aan aantal mooie beelden op.

馃グ馃嚜馃嚫 @CSainz_oficial’s reaction to @Carlossainz55’s ___Escaped_link_650893c5689b9___ win!



R.07 Extreme E win 鉁

Carlos Sainz Jr. #SingaporeGP win 鉁

R.08 Extreme E Redemption Race P4 馃槚



So nearly a perfect weekend for @carlossainzoficial.



We go again in Chile 馃憡#ExtremeE pic.twitter.com/UEDQYtUC7Z